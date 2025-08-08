Радченко: «Зенит» в матче с «Ахматом» должен навёрстывать упущенные очки за прошлые туры

Российский экс-футболист Дмитрий Радченко поделился мыслями о предстоящем матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги, где санкт-петербургский «Зенит» сыграет с «Ахматом», который на днях возглавил известный тренер Станислав Черчесов. Игра между грозненским клубом и сине-бело-голубыми состоится 9 августа на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном.

«Для «Зенита» назначение Черчесова в «Ахмат» — палка о двух концах. Приход нового тренера даёт всплеск и новые эмоции, потому что никто не ожидал от «Ахмата», что с таким составом он так плохо начал сезон. Очевидно, команда будет мотивирована в матче с «Зенитом», потому что грозненцы захотят продемонстрировать свои футбольные качества новому тренеру. «Ахмат» выступит на все 200%, потому что терять очки уже нельзя. Но и «Зенит» должен навёрстывать упущенные очки за прошлые туры», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На данный момент у «Ахмата» нет ни одного очка на старте сезона-2025/2026, команда Черчесова (в первых трёх турах ею руководил Александр Сторожук) располагается на 13-м месте. «Зенит» идёт седьмым в турнирной таблице, набрав пять очков.