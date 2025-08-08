Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радченко: «Зенит» в матче с «Ахматом» должен навёрстывать упущенные очки за прошлые туры

Радченко: «Зенит» в матче с «Ахматом» должен навёрстывать упущенные очки за прошлые туры
Аудио-версия:
Комментарии

Российский экс-футболист Дмитрий Радченко поделился мыслями о предстоящем матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги, где санкт-петербургский «Зенит» сыграет с «Ахматом», который на днях возглавил известный тренер Станислав Черчесов. Игра между грозненским клубом и сине-бело-голубыми состоится 9 августа на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для «Зенита» назначение Черчесова в «Ахмат» — палка о двух концах. Приход нового тренера даёт всплеск и новые эмоции, потому что никто не ожидал от «Ахмата», что с таким составом он так плохо начал сезон. Очевидно, команда будет мотивирована в матче с «Зенитом», потому что грозненцы захотят продемонстрировать свои футбольные качества новому тренеру. «Ахмат» выступит на все 200%, потому что терять очки уже нельзя. Но и «Зенит» должен навёрстывать упущенные очки за прошлые туры», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На данный момент у «Ахмата» нет ни одного очка на старте сезона-2025/2026, команда Черчесова (в первых трёх турах ею руководил Александр Сторожук) располагается на 13-м месте. «Зенит» идёт седьмым в турнирной таблице, набрав пять очков.

Материалы по теме
Черчесов поможет прервать серию, а Станкович приблизится к отставке? Интриги 4-го тура РПЛ
Черчесов поможет прервать серию, а Станкович приблизится к отставке? Интриги 4-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android