Футбол Новости

«Его звали все топы». Павлюченко объяснил, почему Акинфеев не перешёл в европейский клуб

«Его звали все топы». Павлюченко объяснил, почему Акинфеев не перешёл в европейский клуб
Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Тоттенхэма», а ныне тренер «Родины-2» Роман Павлюченко объяснил, почему голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев не перешёл в европейский клуб. Акинфеев играет за ЦСКА с 2003 года, в составе армейцев вратарь завоевал множество трофеев, включая Кубок УЕФА.

«Я вот даже вспоминаю Акинфея, его звали вообще все топовые [клубы], и у него тоже как-то интервью брали и спрашивали, почему ты не поехал.

Он так же, как и я, вот думал, он так и сказал, меня здесь всё устраивает, меня болельщики любят, я капитан, всё хорошо», — сказал Павлюченко в подкасте Фёдора Смолова на YouTube-канале Smol Talk.

