Монако — Интер М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Футбол Новости

Илья Забарный переходит в «ПСЖ» за € 67 млн — Романо

Защитник «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный завершает переход в «ПСЖ», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X. По данным источника, парижане заплатят за украинца € 67 млн, включая бонусы.

Медосвидетельствование Забарного состоится перед матчем за Суперкубок УЕФА между «ПСЖ» и «Тоттенхэмом», который пройдёт в среду, 13 августа.

В прошедшем сезоне Забарный провёл 39 матчей во всех соревнованиях за «Борнмут», сделав одну результативную передачу. Текущий контракт игрока с клубом действует до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет € 42 млн. Он является воспитанником киевского «Динамо».

