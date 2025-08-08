Скидки
Ловчев: Станкович психологически очень устал, он дёргается и бросается на судей

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о главном тренере красно-белых Деяне Станковиче. По мнению Ловчева, сербский специалист переживает не самые простые времена.

«У него ведь была симпатичная команда, но почему-то всё стало разлаживаться. По большому счёту, что-то стало происходить внутри команды. И он сказал фразу «Я устал». На которую я сразу среагировал: «А от чего? От футбола, от России, от бабла, которое получаешь?» Эта фраза говорит о том, что он психологически очень устал. Он стал дёргаться и бросаться на судей. И вместо того чтобы сказать команде: «Как бы нас ни судили, мы просто сильнее», он всё стал выплёскивать на судей. И игроки это чётко почувствовали», — приводит слова Ловчева «РИА Новости Спорт».

Напомним, после трёх стартовых туров Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» расположился на 11-м месте в турнирной таблице, набрав четыре очка. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с «Локомотивом». Матч пройдёт на «РЖД Арена» 9 августа.

