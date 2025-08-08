Экс-игрок «Зенита» Радченко высказался за ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался за ужесточение лимита на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиги.

«Я сам проходил через лимит на легионеров, когда играл в чемпионате Испании: три иностранца на поле, а четвёртый — в запасе. Все легионеры должны быть на голову выше местных футболистов. Я за то, чтобы в нашем чемпионате нашли такие же пути, я за ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. С моими коллегами и друзьями где-то расходимся во мнениях. Но если это не футболист европейского уровня, зачем ему платить такую зарплату?» — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.