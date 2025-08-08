Радченко: Глушенкову нужно начать выкидывать из головы негативные мысли и больше работать

Российский экс-футболист Дмитрий Радченко дал совет полузащитнику «Зенита» Максиму Глушенкову на фоне слухов о его разногласиях с главным тренером команды Сергеем Семаком.

«Не думаю, что у Глушенкова есть какие-то разногласия с Семаком. Возможно, внутри Макса сидит обида из-за того, что он не появляется в основном составе «Зенита», ведь считает себя футболистом основы. Но в такой команде подобное вряд ли может быть, поскольку здесь очень большая конкуренция. Однозначно, Глушенков — хороший футболист, он это нам демонстрировал. Сейчас всё зависит от Максима — ему нужно начать выкидывать из головы негативные мысли и больше работать. Я уверен, что Сергей Богданович увидит это на тренировках, и Глушенков появится в основном составе», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.