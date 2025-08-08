Скидки
Главная Футбол Новости

«Это признак определённого мастерства». Бубнов — об игре махачкалинского «Динамо»

«Это признак определённого мастерства». Бубнов — об игре махачкалинского «Динамо»
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру махачкалинского «Динамо» в текущем сезоне. Он отметил стабильность в выступлениях команды.

«Они играют на своём уровне, и к ним вообще никаких претензий нет, потому что это тоже своего рода стабильность. Играть на своём уровне, пускай и невысоком, — это стабильность, это признак определённого мастерства, а не высокого. Это очень важно, у них перепадов как таковых нет, провалов нет — это очень важно. И поэтому Биджиев, например, знает, чего ожидать от команды, от каждого игрока в конкретном матче», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

