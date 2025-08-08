Генич: ЦСКА в матче с «Рубином» будет ещё сложнее, чем с «Зенитом»

Известный футбольный телекомментатор Константин Генич поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московским ПФК ЦСКА и казанским «Рубином». Игра пройдёт 9 августа на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:45 по московскому времени.

«Учитывая, что и те, и другие пока не уступали, у «Рубина» есть все ресурсы, чтобы ЦСКА не проиграть. Мне кажется, ЦСКА в этом матче будет ещё сложнее, чем с «Зенитом», — сказал Константин Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Лидером РПЛ по итогам трёх туров является московский «Локомотив».