Монако — Интер М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Главная Футбол Новости

В Боливии высказались о предстоящем товарищеском матче со сборной России

Журналист боливийского издания Unitel Bolivia Сальма Каррион Мухика высказалась о предстоящем товарищеском матче между национальными командами России и Боливии.

«Игра со сборной России означает значительный рост международных отношений страны. Сейчас национальная команда Боливии состязается за место в отборочном турнире Южной Америки. Если сборная добьётся цели, матч с Россией будет иметь решающее значение в подготовке к турниру», — сказала Мухика в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В сентябрьскую международную паузу сборная России встретится с Иорданией и Катаром. В октябре россияне также сыграют с Ираном.

