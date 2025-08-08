Григорян обозначил, что нужно «Локомотиву» для борьбы за чемпионский титул

Российский тренер Александр Григорян рассказал, что нужно московскому «Локомотиву», чтобы навязать борьбу за победу в Мир РПЛ по результатам этого сезона. По итогам стартовых трёх туров чемпионата России «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице, набрав девять очков.

«У «Локомотива» на данный момент есть всё, чтобы бороться за чемпионство. Но нужна обязательно позиция топового центрального защитника. Не хочу никого обидеть, но без топовых центральных защитников чемпионаты не выигрываются», — заявил Григорян в эфире «Матч ТВ».

В следующем матче внутреннего первенства «Локомотив» сыграет со «Спартаком» на домашней арене.