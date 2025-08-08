Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Григорян обозначил, что нужно «Локомотиву» для борьбы за чемпионский титул

Григорян обозначил, что нужно «Локомотиву» для борьбы за чемпионский титул
Комментарии

Российский тренер Александр Григорян рассказал, что нужно московскому «Локомотиву», чтобы навязать борьбу за победу в Мир РПЛ по результатам этого сезона. По итогам стартовых трёх туров чемпионата России «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице, набрав девять очков.

«У «Локомотива» на данный момент есть всё, чтобы бороться за чемпионство. Но нужна обязательно позиция топового центрального защитника. Не хочу никого обидеть, но без топовых центральных защитников чемпионаты не выигрываются», — заявил Григорян в эфире «Матч ТВ».

В следующем матче внутреннего первенства «Локомотив» сыграет со «Спартаком» на домашней арене.

Материалы по теме
Александр Гришин назвал «Локомотив» явным фаворитом в матче со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android