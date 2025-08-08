Скидки
Михаил Кержаков озвучил цель «Зенита» на этот сезон РПЛ

Комментарии

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков назвал цель сине-бело-голубых на текущий сезон Мир Российской Премьер-Лиги. После первых трёх туров чемпионата России «Зенит» набрал пять очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

— Ещё перед началом нового чемпионата было объявлено, что нас ждёт серьёзная ротация в судействе.
— Если это повысит его качество — здорово.

— Какие у вас мысли по поводу сезона в целом?
— Она только одна — чемпионство «Зенита». Это главная задача, — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

В матче 4-го тура РПЛ «Зенит» сыграет с «Ахматом». Матч пройдёт 9 августа на стадионе «Ахмат Арена». Начало — в 20:30 мск.

