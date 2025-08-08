«Я бы поставил». Бубнов — о возможном выходе Соболева в старте «Зенита» в игре с «Ахматом»

Футбольный эксперт Александр Бубнов посоветовал главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку выпустить в стартовом составе на матч с «Ахматом» форварда Александра Соболева. Игра 4-го тура Мир РПЛ состоится 9 августа.

«Я бы поставил Соболева, чтобы его поддержать. Особенно в первом тайме, потому что ты ничем не рискуешь. Если у него не получится в первом тайме, то ты его заменишь. А если у него получится — есть за что [заменить], есть повод. И никто не скажет…

Вот я, например, не скажу, если он [Семак] сейчас Соболева поставит, и у Соболева что-то не получится, я не скажу, что он ошибся с составом. Просто у Соболева не получилось. А по прошлой игре, да и он [Семак] по тренировкам говорит, что он [Соболев] хорошо тренируется, — здесь вопросов никаких нет», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».