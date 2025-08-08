Скидки
Монако — Интер М. Прямая трансляция
21:00 Мск
Евгений Ловчев: удаления игроков «Спартака» идут от нервозности тренерского штаба

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о количестве полученных в этом сезоне игроками красно-белых красных карточек. Напомним, в трёх турах Мир РПЛ сезона-2025/2026 игроки «Спартака» заработали три удаления.

«Эти удаления не случайны, нервные и порой бездумные действия футболистов идут от нервозности тренерского состава «Спартака». Команду надо успокоить, а сделать это может только тренер. А то, что Станкович в футболе понимает, у меня сомнений нет», — приводит слова Станковича «РИА Новости Спорт».

После трёх стартовых туров Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» расположился на 11-м месте в турнирной таблице, набрав четыре очка. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые встретятся с «Локомотивом». Игра пройдёт на «РЖД Арена» 9 августа.

