Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гуренко: зачем российским клубам покупать дорогих иностранцев, если нет еврокубков?

Гуренко: зачем российским клубам покупать дорогих иностранцев, если нет еврокубков?
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко отреагировал на новости о возможном ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Накануне появились разговоры о том, что в РПЛ могут ввести лимит формата «5+10» — будет разрешено 5 иностранцев на поле и 10 — в заявке команды. Эту идею поддержал министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

«При ужесточении лимита на легионеров поднимутся цены на российских футболистов. От этого выиграет «Локомотив», так как у команды легионеры выступают только на позиции центрального защитника. Пока российские клубы не играют в еврокубках, зачем делать дорогостоящие покупки иностранцев? Лучше обратить больше внимания на свои академии. Самое главное, чтобы российских спортсменов не раскрывали искусственно», — сказал Гуренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Новый лимит будет кошмаром для топ-клубов РПЛ. Четыре из них еле вписываются в нынешний!
Новый лимит будет кошмаром для топ-клубов РПЛ. Четыре из них еле вписываются в нынешний!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android