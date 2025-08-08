Гуренко: зачем российским клубам покупать дорогих иностранцев, если нет еврокубков?

Бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко отреагировал на новости о возможном ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Накануне появились разговоры о том, что в РПЛ могут ввести лимит формата «5+10» — будет разрешено 5 иностранцев на поле и 10 — в заявке команды. Эту идею поддержал министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

«При ужесточении лимита на легионеров поднимутся цены на российских футболистов. От этого выиграет «Локомотив», так как у команды легионеры выступают только на позиции центрального защитника. Пока российские клубы не играют в еврокубках, зачем делать дорогостоящие покупки иностранцев? Лучше обратить больше внимания на свои академии. Самое главное, чтобы российских спортсменов не раскрывали искусственно», — сказал Гуренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.