Монако — Интер М. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Генич — о Станковиче: если тратишь 60 млн в год на трансферы — надо отвечать за результат

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о работе Деяна Станковича на посту главного тренера московского «Спартака». Он считает, что сербский специалист должен отвечать за результат красно-белых, учитывая внушительные финансовые траты на трансферы.

«Столько у нас неординарных тренеров! Большой игрок не равно большой тренер моментально. Станкович идеально подходит по менталитету, эмоциям для «Спартака», многие болельщики в него влюблены, видят в нём мессию, что он спасёт команду.

Станкович — легендарный футболист с большим количеством титулов, но «Спартак» — такая команда, которая немало людей успела перемолоть. Где‑то Деян сначала недооценивал чемпионат России, где‑то его идеи не работали, где‑то всё заработало так, что он поверил в себя, руководство влюбилось и подписало с ним новый контракт. И если произойдёт отставка, мне будет очень обидно.

Всем нам, кто смотрит футбол, нужен сильный и стабильный «Спартак». Если ты тратишь € 50-60 млн в год на новых игроков, надо отвечать за результат. Если результата не появится, будем вспоминать Станковича как Абаскаля, Тедеско и остальных», — цитирует Генича «Матч ТВ».

