Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» может приобрести Витинью у «ПСЖ» после чемпионата мира 2026 года — Marca

«Реал» может приобрести Витинью у «ПСЖ» после чемпионата мира 2026 года — Marca
Аудио-версия:
Комментарии

Мадридский «Реал» проявляет интерес к 25-летнему полузащитнику «ПСЖ» Витинье. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в контракте португальского футболиста есть пункт об отступных, по которому после чемпионата мира 2026 года игрока можно будет приобрести за € 90 млн. При этом подчёркивается, что французский гранд не намерен продавать полузащитника нынешним летом.

В минувшем сезоне Витинья принял участие в 59 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

Материалы по теме
Официально
Экс-вратарь «Реала» и «Атлетико» перешёл в клуб из чемпионата Ирана после года без футбола

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android