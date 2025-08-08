«Реал» может приобрести Витинью у «ПСЖ» после чемпионата мира 2026 года — Marca

Мадридский «Реал» проявляет интерес к 25-летнему полузащитнику «ПСЖ» Витинье. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в контракте португальского футболиста есть пункт об отступных, по которому после чемпионата мира 2026 года игрока можно будет приобрести за € 90 млн. При этом подчёркивается, что французский гранд не намерен продавать полузащитника нынешним летом.

В минувшем сезоне Витинья принял участие в 59 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

