Монако — Интер М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Пари НН» Шпилевский высказался о предстоящем матче с «Ростовом»

Комментарии

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский высказался о предстоящем матче с «Ростовом» в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится в воскресенье, 10 августа.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
«Хотя итоговый результат матча с «Локомотивом» не отразил качество нашей игры, парни увидели потенциал в атакующем стиле. Важно, что команда сохраняет боевой настрой.

У каждой команды свой уникальный стиль, и «Ростов» — не исключение. Мы тщательно готовимся к этой встрече. Наша задача — убрать необязательные ошибки, которые приводят к пропущенным голам», — передаёт слова Шпилевского корреспондент «Чемпионата» Егор Сухонин.

