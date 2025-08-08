Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Пари НН» Олусегун ответил, почему в последний момент отказался от аренды в «Ахмат»

Игрок «Пари НН» Олусегун ответил, почему в последний момент отказался от аренды в «Ахмат»
Комментарии

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Олакунле Олусегун признался, что выбрал переезд в Нижний Новгород в том числе из-за более простой адаптации и разговора с главным тренером команды Алексеем Шпилевским.

«Решение перейти в «Пари НН» далось мне очень нелегко. Я уже был готов переехать в Грозный, но в последний момент передумал. Одним из аргументов в пользу Нижнего Новгорода стало то, что адаптация к жизни в этом городе будет проще. А также важную роль сыграл разговор со Шпилевским», – передаёт слова Олусегуна корреспондент «Чемпионата» Егор Сухонин.

Сообщалось, что «Краснодар», владеющий правами на игрока, согласовал арендную сделку с «Ахматом», но она была сорвана в последний момент.

Материалы по теме
Гендиректор «Пари НН»: с Олусегуном договорились в последний момент
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android