Игрок «Пари НН» Олусегун ответил, почему в последний момент отказался от аренды в «Ахмат»

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Олакунле Олусегун признался, что выбрал переезд в Нижний Новгород в том числе из-за более простой адаптации и разговора с главным тренером команды Алексеем Шпилевским.

«Решение перейти в «Пари НН» далось мне очень нелегко. Я уже был готов переехать в Грозный, но в последний момент передумал. Одним из аргументов в пользу Нижнего Новгорода стало то, что адаптация к жизни в этом городе будет проще. А также важную роль сыграл разговор со Шпилевским», – передаёт слова Олусегуна корреспондент «Чемпионата» Егор Сухонин.

Сообщалось, что «Краснодар», владеющий правами на игрока, согласовал арендную сделку с «Ахматом», но она была сорвана в последний момент.