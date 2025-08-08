Игрок «Акрона» Данилин перешёл в «Торпедо» на правах аренды

Полузащитник «Акрона» Кирилл Данилин продолжит карьеру в московском «Торпедо». Футболист перешёл в стан автозаводцев на правах аренды до конца сезона-2025/2026.

«ФК «Акрон» желает Кириллу успехов в аренде на полях лучшей лиги мира», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

22-летний Кирилл Данилин пополнил ряды тольяттинцев перед началом сезона-2023/2024. Всего за полных два сезона атакующий игрок принял участие в 64 матчах за красно-чёрных. Ранее футболист выступал за «Родину», «Туапсе» и новороссийский «Черноморец». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 700 тыс.