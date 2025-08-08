«Барселона» сделала заявление о травме 36-летнего Левандовского

«Барселона» на своей странице в социальной сети X проинформировала о наличии повреждения у 36-летнего форварда команды Роберта Левандовского.

«У Роберта Левандовского травма задней поверхности бедра левой ноги. Нападающий не сможет принять участие в воскресном матче. Его возвращение в строй будет зависеть от степени восстановления», — написано в заявлении сине-гранатовых.

В воскресение, 10 августа, состоится матч Кубка Жоана Гампера, в котором каталонский клуб встретится с «Комо».

В минувшем сезоне Левандовски принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 42 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

