Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» сделала заявление о травме 36-летнего Левандовского

«Барселона» сделала заявление о травме 36-летнего Левандовского
Аудио-версия:
Комментарии

«Барселона» на своей странице в социальной сети X проинформировала о наличии повреждения у 36-летнего форварда команды Роберта Левандовского.

«У Роберта Левандовского травма задней поверхности бедра левой ноги. Нападающий не сможет принять участие в воскресном матче. Его возвращение в строй будет зависеть от степени восстановления», — написано в заявлении сине-гранатовых.

В воскресение, 10 августа, состоится матч Кубка Жоана Гампера, в котором каталонский клуб встретится с «Комо».

В минувшем сезоне Левандовски принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 42 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Материалы по теме
Экс-игрок сборной Польши: Левандовскому пора покинуть «Барселону», ему даже не дают мяч

Самые опасные травмы в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android