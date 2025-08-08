Скидки
Главная Футбол Новости

Жезуш — о матче с «Риу Аве»: если бы не Роналду, то на трибунах не было бы столько людей

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш высказался о влиянии нападающего команды Криштиану Роналду после товарищеского матча с «Риу Аве» (4:0). В этой игре 40-летний форвард оформил хет-трик.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
07 августа 2025, четверг. 22:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Окончен
4 : 0
Риу Аве
Вила-ду-Конде, Португалия
1:0 Симакан – 15'     2:0 Роналду – 44'     3:0 Роналду – 63'     4:0 Роналду – 68'    

«Он феномен. Вы сами видели, что этот стадион был заполнен из-за него. Подобное невероятно. Если бы Роналду не сыграл, то и на трибунах никого бы не было.

Ему не нужно много моментов, чтобы забить гол. Сегодня Криштиану сделал это трижды», — приводит слова Жезуша A Bola.

Роналду выступает в составе «Аль-Насра» с января 2023 года. Всего на счету пятикратного обладателя «Золотого мяча» 93 гола и 19 результативных передач в 105 официальных встречах за саудовский клуб. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

