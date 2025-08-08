Радченко: если у «Спартака» не будет побед, отставка Станковича неизбежна

Бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Радченко оценил начало сезона красно-белых в преддверии матча 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (9 августа). После трёх туров РПЛ команда Деяна Станковича занимает 11-е место.

«Спартак» очень плохо начал сезон. Мы видим, сколько удалений заработали футболисты команды. Это тоже сыграло свою роль. Но с таким составом в предстоящем матче с «Локомотивом» я бы поставил на «Спартак». У красно-белых очень большой клуб и миллионная армия болельщиков. Конечно, если у команды не будет побед, Станкович прекрасно понимает, что отставка неизбежна. Такой клуб, как «Спартак», ставит перед собой только самые высокие задачи», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

