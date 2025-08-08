«Аль-Наср» предложил 29-летнему Коману зарплату в € 20-25 млн в год — Плеттенберг

«Аль-Наср» предложил крайнему нападающему «Баварии» Кингсли Коману контракт, рассчитанный до 2028 года, с заработной платой в € 20-25 млн за сезон. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, на текущий момент 29-летний футболист обдумывает возможный переход в саудовский клуб. В «Баварии» знают об интересе «Аль-Насра» к Коману, однако немецкий гранд не получал официального предложения.

Французский нападающий играет за немецкий клуб с лета 2017 года. За этот период Коман принял участие в 339 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 72 голами и 71 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

