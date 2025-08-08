УЕФА оштрафовал Ямаля и Левандовского за нарушение антидопинговых правил — Marca
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал на € 5 тыс. нападающих «Барселоны» Ламина Ямаля и Роберта Левандовского по причине нарушения ими антидопинговых правил после ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с «Интером» (4:3 д. вр.). Об этом сообщает Marca.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21' 2:0 Чалханоглу – 45+1' 2:1 Гарсия – 54' 2:2 Ольмо – 60' 2:3 Рафинья – 87' 3:3 Ачерби – 90+3' 4:3 Фраттези – 99'
По информации источника, оба футболиста не выполнили требования антидопингового контроля, проигнорировав просьбу прийти на контрольно-пропускной пункт сразу после указанной игры.
В минувшем розыгрыше турнира Ямаль забил пять голов и сделал три результативных паса в 13 матчах. Левандовски отметился 11 забитыми мячами в 13 встречах Лиги чемпионов.
Почему «Барселона» — больше, чем клуб:
