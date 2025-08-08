УЕФА оштрафовал Ямаля и Левандовского за нарушение антидопинговых правил — Marca

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал на € 5 тыс. нападающих «Барселоны» Ламина Ямаля и Роберта Левандовского по причине нарушения ими антидопинговых правил после ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с «Интером» (4:3 д. вр.). Об этом сообщает Marca.

По информации источника, оба футболиста не выполнили требования антидопингового контроля, проигнорировав просьбу прийти на контрольно-пропускной пункт сразу после указанной игры.

В минувшем розыгрыше турнира Ямаль забил пять голов и сделал три результативных паса в 13 матчах. Левандовски отметился 11 забитыми мячами в 13 встречах Лиги чемпионов.

Материалы по теме Официально «Барселона» сделала заявление о травме 36-летнего Левандовского

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: