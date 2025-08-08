Скидки
Футбол Новости

УЕФА оштрафовал Ямаля и Левандовского за нарушение антидопинговых правил — Marca

Комментарии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал на € 5 тыс. нападающих «Барселоны» Ламина Ямаля и Роберта Левандовского по причине нарушения ими антидопинговых правил после ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с «Интером» (4:3 д. вр.). Об этом сообщает Marca.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21'     2:0 Чалханоглу – 45+1'     2:1 Гарсия – 54'     2:2 Ольмо – 60'     2:3 Рафинья – 87'     3:3 Ачерби – 90+3'     4:3 Фраттези – 99'    

По информации источника, оба футболиста не выполнили требования антидопингового контроля, проигнорировав просьбу прийти на контрольно-пропускной пункт сразу после указанной игры.

В минувшем розыгрыше турнира Ямаль забил пять голов и сделал три результативных паса в 13 матчах. Левандовски отметился 11 забитыми мячами в 13 встречах Лиги чемпионов.

Комментарии
