Корнеев — о сборной Ирана: Азмуна мы все знаем, у Тареми есть хитрость и тончайшая игра
Поделиться
Бывший российский футболист Игорь Корнеев высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Ирана. Встреча пройдёт в 10 октября в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена».
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 октября 2025, понедельник. 13:00 МСК
Иран
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Азмуна мы все хорошо знаем. Это суперпрофильный нападающий, у которого есть всё. Он не супертехничен, как Тареми. У Мехди есть хитрость, тончайшая игра, умение придержать и исполнить. Он — форвард топ‑5 чемпионатов европейских стран», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».
В сентябрьскую международную паузу сборная России встретится с Иорданией и с Катаром. Напомним, в июне россияне играли со сборной Беларуси (4:1) и с Нигерией (1:1).
Материалы по теме
Комментарии
- 8 августа 2025
-
18:46
-
18:38
-
18:28
-
18:20
-
18:12«Ротор» арендовал нападающего «Ростова» Официально
-
18:10
-
18:00
-
18:00
-
17:41
-
17:35
-
17:31
-
17:30
-
17:17
-
17:10
-
17:08
-
17:07
-
17:04
-
17:02
-
16:54
-
16:54
-
16:45
-
16:41
-
16:35
-
16:31
-
16:22
-
16:20
-
16:18
-
16:12
-
16:10
-
16:06
-
15:54
-
15:45
-
15:32
-
15:27
-
15:10