Корнеев — о сборной Ирана: Азмуна мы все знаем, у Тареми есть хитрость и тончайшая игра

Бывший российский футболист Игорь Корнеев высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Ирана. Встреча пройдёт в 10 октября в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена».

«Азмуна мы все хорошо знаем. Это суперпрофильный нападающий, у которого есть всё. Он не супертехничен, как Тареми. У Мехди есть хитрость, тончайшая игра, умение придержать и исполнить. Он — форвард топ‑5 чемпионатов европейских стран», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

В сентябрьскую международную паузу сборная России встретится с Иорданией и с Катаром. Напомним, в июне россияне играли со сборной Беларуси (4:1) и с Нигерией (1:1).