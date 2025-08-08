Скидки
Новости

Marca: УЕФА дисквалифицировал Флика на один матч и оштрафовал на € 20 тысяч

Marca: УЕФА дисквалифицировал Флика на один матч и оштрафовал на € 20 тысяч
Комментарии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наложил штраф на главного тренера «Барселоны» Ханс-Дитера Флика в размере € 20 тыс. и дисквалифицировал на один матч в клубных турнирах под эгидой УЕФА за нарушение общих принципов поведения и основных правил порядочного поведения. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, аналогичное наказание также получил Маркус Зорг, являющийся помощником Флика.

В минувшем сезоне команда Флика дошла до полуфинала Лиги чемпионов, в котором уступила «Интеру» по сумме двух матчей со счётом 6:7. В финальной встрече соревнования «нерадзурри» проиграли «ПСЖ» со счётом 0:5.

