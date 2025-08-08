Скидки
Монако — Интер М. Прямая трансляция
«Ротор» арендовал нападающего «Ростова»

Волгоградский «Ротор» объявил о переходе на правах аренды нападающего «Ростова» Имрана Азнаурова. Напомним, «Ротор» выступает в Лиге Pari.

Фото: ФК «Ротор»

«Между нашим клубом и ФК «Ростов» достигнута договорённость о переходе игрока на правах аренды. Добро пожаловать в «Ротор», Имран!» — говорится в заявлении в официальной группе клуба в VK.

Азануров перешёл в «Ростов» летом 2022 года. С момента перехода в стан ростовчан выступал в Молодёжной футбольной лиге и во Второй лиге дивизионе Б, в которых сыграл в 61 матче, забил 22 мяча, отдал четыре результативные передачи. 1 марта 2024 года в домашней встрече «Ростова» дебютировал в Российской Премьер-Лиге. Всего в РПЛ за ростовчан сыграл в девяти матчах, в одном из которых отдал голевую передачу. В Кубке России с основной командой провёл восемь игр.

