«Монако» — «Интер»: текстовая онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 21:00 мск
Сегодня, 8 августа, состоится товарищеский матч, в котором встретятся французский «Монако» и итальянский «Интер». Игра пройдёт в Монако в рамках летних учебно-тренировочных сборов команд. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
08 августа 2025, пятница. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Интер М
Милан, Италия
Интересно, что в прошлом сезоне эти команды встречались между собой на общем этапе Лиги чемпионов. Матч 8-го тура завершился разгромной победой миланского «Интера» со счётом 3:0. Миланцы впоследствии дошли до финала Лиги чемпионов, где уступили «ПСЖ» (0:5).
