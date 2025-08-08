Агент: в ближайшее время «Саутгемптон» направит в «Краснодар» предложение по Сперцяну

Агент Вадим Оганян прокомментировал информацию об интересе «Саутгемптона» к полузащитнику и капитану «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

— Интерес англичан к персоне Эдуарда предметный. Я провёл переговоры с «Саутгемптоном», в ближайшее время клуб направит в «Краснодар» официальное предложение.

— Насколько Эдуард заинтересован в переходе?

— Я общался с Эдиком, он в курсе об интересе «Саутгемптона». Рассказал ему о проекте, видении главного тренера и спортивного директора и его роли в команде. Эдика видят системообразующим игроком, первой скрипкой. То, насколько клуб заинтересован в нём, — большая редкость — это не может не подкупать.

— «Краснодар» готов отпустить Сперцяна?

— «Саутгемптон» — огромный клуб, который существует более 139 лет, с большими традициями и уважением в мировом футболе. То количество футболистов, которое прошло через них, впечатляет: Садио Мане, Вирджил ван Дейк, Люк Шоу, Ромео Лавия. Клуб провёл в АПЛ 12 сезонов. Уверен, в новом сезоне они с большим отрывом вернутся в АПЛ, потому что по уровню финансирования и состава в Чемпионшипе они стоят особняком. Тем более с учётом сегодняшней ситуации получить такое предложение крайне трудно, поэтому только глупый человек может отрицать, насколько оно интересное. Да и как всем известно, Эдик неоднократно говорил, что хочет попробовать себя в Европе. Считаю, такое право он заслужил, поэтому не думаю, что если Эдуард решится, клуб будет препятствовать его уходу. Тем более после сезона, где он принёс «Краснодару» чемпионство. Так что посмотрим, — приводит слова Оганяна Sport24.

Сперцян — воспитанник академии «Краснодара». В составе взрослой команды «быков» полузащитник принял участие в 148 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 45 голами и 35 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

