Агент игрока «Спартака» Денисова сообщил, что пытается устроить защитника в клубы Бразилии

Агент Александр Маньяков поделился информацией, что ищет для 22-летнего крайнего защитника «Спартака» Даниила Денисова варианты с командами из Бразилии.

— До конца трансферного окна не будем дёргать Франа Кахигао, у него достаточно сложная ситуация со временем и тяжело идут переговоры. Но недавно я разговаривал с коллегой из Бразилии из достаточно серьёзного агентства. Спросил у него, не будет ли им интересен такой игрок, как Данька — не Дани Алвес, который всё время бежит вперёд, а силовой защитник, способный сзади всё забетонировать. Он говорит: «У меня есть два клуба, которые искали защитника такого формата». Посмотрим, что будет. Мне кажется, интересная история.

— Даниил сам-то готов на Бразилию?

— Денисов из тех людей, кто не стоит на месте и хочет развиваться: и как личность, и как футболист. Мы с ним обсуждали варианты по Европе, но из-за политической обстановки всё очень сложно. Тему Бразилии мы с ним пока не обсуждали, но я думаю, что он не откажется, — приводит слова Маньякова «РБ Спорт».

В составе взрослой команды «Спартака» Денисов принял участие в 118 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

