Монако — Интер М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Ньюкасл» начал переговоры с форвардом «ПСЖ» после неудачи с трансфером Шешко — Sky

«Ньюкасл» начал переговоры с 26-летним нападающим «ПСЖ» Рандалем Коло Муани. Об этом сообщает журналист Sky Sport Germany Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, «сороки» активизировали интерес к французскому футболисту после неудачи с подписанием форварда «Лейпцига» Беньямина Шешко.

Ранее СМИ сообщали, что игрок «быков» отказался от перехода в «Ньюкасл» и предпочёл перейти в «Манчестер Юнайтед».

Вторую часть минувшего сезона Коло Муани провёл в аренде в «Ювентусе». Действующее трудовое соглашение форварда с «ПСЖ» рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

