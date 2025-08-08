Скидки
Главная Футбол Новости

Роналду рассказал, что привнёс новый тренер «Аль-Насра» Жезуш в команду

Роналду рассказал, что привнёс новый тренер «Аль-Насра» Жезуш в команду
Комментарии

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился мнением о работе главного тренера команды Жорже Жезуша. Португальский специалист возглавил саудовский клуб в минувшем июле.

«[Жорже Жезуш] привнёс особую энергию, а также другие игровые концепции. Нам нужно двигаться постепенно, пока рано делать выводы, но команда подготовлена очень хорошо. Надеюсь, в течение года мы будем последовательными и выиграем трофеи», — приводит слова Роналду A Bola.

До работы в «Аль-Насре» Жезуш занимал должность главного тренера «Аль-Хиляля». Под его руководством саудовский клуб провёл 99 матчей во всех турнирах, в которых одержал 80 побед, 10 раз сыграл вничью и девять раз потерпел поражение.

