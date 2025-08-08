Радимов высказался о предстоящем матче сборных России и Ирана

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Ирана. Встреча пройдёт 10 октября в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена».

«Сейчас, когда мы не играем на международном уровне, за рейтингами не следим, но топ‑20 — достаточно высокое место. Хороший спарринг для команды России», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

В сентябрьскую международную паузу сборная России встретится с Иорданией и с Катаром. Напомним, в июне россияне играли со сборной Беларуси (4:1) и с Нигерией (1:1).

С февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, с тех пор клубы РПЛ не принимают участия в еврокубках, а национальная команда под руководством Валерия Карпина проводит только товарищеские встречи.