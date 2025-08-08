Скидки
Монако — Интер М. Прямая трансляция
21:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Челси» объявил о переходе Брои в «Бёрнли», трансфер оценивается в € 20 млн

«Челси» объявил о переходе Брои в «Бёрнли», трансфер оценивается в € 20 млн
Аудио-версия:
«Челси» на официальном сайте объявил о трансфере 23-летнего центрального нападающего Армандо Брои в «Бёрнли». Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X, «синие» продали форварда за € 20 млн.

«Мы благодарим Армандо за все его усилия в стане «синих» и желаем ему дальнейших успехов», — написано в заявлении лондонского клуба.

В минувшем сезоне Броя выступал в составе «Эвертона» на правах аренды. Форвард принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

