ЦСКА направил запрос по 19-летнему нападающему «Гремио» — GZH
Московский ЦСКА направил запрос в «Гремио» с целью получить информацию о ситуации с контрактом 19-летнего крайнего нападающего Алиссона. Об этом сообщает GZH.

По информации источника, в трудовом соглашении бразильского футболиста указана сумма отступных, которая составляет € 60 млн для иностранных клубов.

Алиссон является воспитанником «Гремио». В составе взрослой команды из Порту-Алегри 19-летний вингер принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

