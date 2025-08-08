Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-капитан «Ахмата» Семёнов: у Черчесова должен быть карт-бланш — он идёт за результатом

Экс-капитан «Ахмата» Семёнов: у Черчесова должен быть карт-бланш — он идёт за результатом
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший капитан и защитника «Ахмата» Андрей Семёнов высказался о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера грозненской команды.

«Я думаю, что в этом сезоне Черчесов ничего глобально не изменит в «Ахмате». Нужно дать ему время, ведь за первый год Станиславу Саламовичу нужно влиться и понять, кто ему нужен, а кто — нет. В том числе и в структуре клуба. Надеюсь, у Черчесова есть полный карт-бланш, потому что он точно приходит за результатом.

Следующий сезон для «Ахмата» может быть очень хорошим, если Черчесову дадут время поработать. В этом — скорее всего, топ-8 РПЛ, и это уже хорошо для нынешнего «Ахмата». А вот в следующем году команда может побороться за что-то ещё более престижное», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Эксклюзив
Экс-капитан «Ахмата» Семёнов: наслаждаюсь игрой Садулаева, хочу увидеть его в топ-клубе

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android