Экс-капитан «Ахмата» Семёнов: у Черчесова должен быть карт-бланш — он идёт за результатом

Бывший капитан и защитника «Ахмата» Андрей Семёнов высказался о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера грозненской команды.

«Я думаю, что в этом сезоне Черчесов ничего глобально не изменит в «Ахмате». Нужно дать ему время, ведь за первый год Станиславу Саламовичу нужно влиться и понять, кто ему нужен, а кто — нет. В том числе и в структуре клуба. Надеюсь, у Черчесова есть полный карт-бланш, потому что он точно приходит за результатом.

Следующий сезон для «Ахмата» может быть очень хорошим, если Черчесову дадут время поработать. В этом — скорее всего, топ-8 РПЛ, и это уже хорошо для нынешнего «Ахмата». А вот в следующем году команда может побороться за что-то ещё более престижное», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Самые титулованные футбольные клубы России: