«Арсенал» объявил о продлении контракта с Итаном Нванери

Лондонский «Арсенал» официально объявил о продлении контракта с 18-летним нападающим Итаном Нванери.

«Наш очень талантливый атакующий игрок, который работает с нами с восьми лет, посвятил будущее клубу после своего впечатляющего подъёма через нашу академию в первую команду», — говорится в заявлении на сайте клуба.

В сезоне-2024/2025 английской Премьер-лиги Итан Нванери провёл 26 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. «Арсенал» завершил сезон на втором месте. Также на счету нападающего семь игр и два гола в Лиге чемпионов. В Кубке английской лиги он провёл четыре матча и забил три мяча.