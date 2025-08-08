Скидки
Монако — Интер М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Футбол Новости

«Жирона» арендовала бразильского защитника «Манчестер Сити»

Комментарии

19-летний бразильский защитник «Манчестер Сити» Витор Рейс перешёл в испанскую «Жирону» на правах аренды.

«Новый центральный защитник «Жироны» выделяется сочетанием физической силы, хорошей игрой в воздухе и хладнокровием при передаче мяча. Добро пожаловать в Монтиливи, Витор!» — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Рейс перешёл в английский клуб в январе 2025 года за € 37 млн из «Палмейраса». В Южной Америке защитник провёл 22 матча, в которых забил два гола. В прошедшем сезоне игрок обороны выходил на поле в английской Премьер-лиге всего один раз. Во всех турнирах бразилец провёл четыре встречи и не отметился результативными действиями.

