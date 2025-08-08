40-летний Роналду показал актуальную физическую форму

40-летний нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду продемонстрировал актуальную физическую форму в преддверии нового сезона.

«Восстановление», — сопроводил фото комментарием Роналду.

Фото: Из личного архива Криштиану Роналду

19 августа «Аль-Наср» встретится с «Аль-Иттихадом» в матче за Суперкубок Саудовской Аравии.

Роналду выступает в составе саудовского клуба с января 2023 года. Всего на счету пятикратного обладателя «Золотого мяча» 93 гола и 19 результативных передач в 105 официальных встречах за саудовский клуб. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

