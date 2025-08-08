Роналду назвал «Золотой мяч» фиктивной наградой

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопрос, кто, на его взгляд, получит награду лучшему игроку сезона «Золотой мяч» в нынешнем году.

«Золотой мяч» в текущем году? Фиктивная награда, как по мне», — приводит слова 40-летнего форварда Al Nassr Zone на своей странице в социальной сети X.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча». Больше него данную награду получал только нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси (8).

Роналду выступает в составе «Аль-Насра» с января 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Материалы по теме Роналду рассказал, что привнёс новый тренер «Аль-Насра» Жезуш в команду

Роналду вынес торт шеф-повару «Аль-Насра» на день рождения: