Тер Штеген отреагировал на информацию, что он мешает регистрации новичков «Барселоны»

Тер Штеген отреагировал на информацию, что он мешает регистрации новичков «Барселоны»
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген прокомментировал информацию, что он сделал заявление о сроках своего восстановления после операции на пояснице без согласования с клубом. Также немецкий голкипер опроверг сообщения СМИ, что его отказ от подписания медицинского заключения мешает регистрации новых футболистов «блауграны».

«Последние несколько месяцев были для меня крайне тяжёлыми, как в физическом плане, так и в личном. Как и у любого игрока, после травмы моим единственным приоритетом всегда было как можно скорее вернуться на поле, желая помочь команде и заниматься тем, что я люблю больше всего: играть в футбол.

В последние недели обо мне было сказано много всего, в том числе совершенно беспочвенного. Поэтому я считаю необходимым уважительно, но ясно изложить свою версию событий.

Решение об операции было принято после консультации с медицинскими специалистами и полностью одобрено клубом. Всегда старались поставить на первое место моё здоровье и спортивную карьеру в долгосроке, что, конечно же, полностью соответствует интересам клуба, чтобы я мог как можно скорее выйти на поле и продолжать выигрывать трофеи. Кроме того, я публично объявил о минимальном сроке восстановления, который мне потребуется после операции, о котором мне сообщили ведущие специалисты, и всегда согласовывался с клубом.

В свете некоторых предположений я также хотел бы уточнить, что все подписания и продления контрактов клубом были завершены до моей операции, и поэтому я ни в коем случае не мог считать, что мои неудачные обстоятельства, связанные с новой операцией, которую мне пришлось перенести, повлияют на регистрацию других товарищей, которых я очень уважаю и с которыми с нетерпением жду возможности разделить раздевалку ещё много сезонов. Любое иное толкование представляется мне несправедливым и некорректным.

В течение всей своей карьеры я всегда старался вести себя профессионально, уважительно и преданно по отношению к командам, которые представлял. Я глубоко привязан к «Барселоне», этому городу и его болельщикам, которые поддерживали меня на протяжении многих лет. Моя преданность этим цветам остаётся непоколебимой.

Понимаю, что сложные моменты могут вызывать напряжение, но верю, что посредством диалога и ответственного отношения мы сможем конструктивно урегулировать эту ситуацию. Я полностью готов сотрудничать с руководством для решения этого вопроса и предоставления запрашиваемого разрешения», — написал тер Штеген на своей странице в социальной сети X.

