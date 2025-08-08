Скидки
Главная Футбол Новости

Ковтун: к «Спартаку» много вопросов — нужно обыгрывать «Локомотив», другого выхода нет

Ковтун: к «Спартаку» много вопросов — нужно обыгрывать «Локомотив», другого выхода нет
Аудио-версия:
Бывший футболист «Спартака» Юрий Ковтун поделился ожиданиями от центрального матча 4-го тура Мир РПЛ между красно-белые и «Локомотивом». Игра пройдёт в эту субботу, 9 августа, на «РЖД Арене».

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«К «Спартаку» на старте сезона много вопросов, «Локомотив» находится в совсем других эмоциональных кондициях. Когда команда набирает 100% очков, она играет по восходящей — «Локо» это показывает. А «Спартак» никак не может сыграть сбалансированный матч, который прошёл бы полностью под их диктовку, без нервозности и удалений. Это влияет на результат.

По ближайшим матчам будет понятно, как «Спартак» станет дальше двигаться в чемпионате. Но каким мы его увидим? Наверное, агрессивным, оказывающим большое давление на соперника. Им надо побеждать, и другого выхода нет. А «Локомотив» ничего менять, наверное, не будет», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

