Андрей Семёнов: Черчесов — мэтр футбола, он добавит зрелищности чемпионату России

Бывший защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семёнов высказался о новом тренере грозненского клуба Станиславе Черчесове.

«Такие тренеры, как Черчесов, — мэтры нашего футбола. Такие личности нужны российскому чемпионату, но можно говорить и о классе. Сейчас в РПЛ мало «тренерских» команд, а у «Ахмата» Черчесова будет приятная картинка. По крайней мере, я на это надеюсь. Черчесов добавит зрелищности чемпионату России», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Предыдущим местом работы 61-летнего Черчесова остаётся сборная Казахстана, которую российский специалист покинул в январе 2025 года. Ранее Станислав Черчесов работал с такими командами, как «Ференцварош», «Легия», «Спартак», московское «Динамо», «Амкар» и «Терек» (ныне — «Ахмат»).