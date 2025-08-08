«Васко да Гама» ведёт переговоры с Куэстой, которым интересуется «Спартак» — Берберт

«Васко да Гама» находится в переговорах с центральным защитником «Галатасарая» Карлосом Куэстой. Бразильский клуб хочет, чтобы 26-летний футболист усилил его состав. Об этом сообщает Ntvspor.net со ссылкой на журналиста Карлоса Берберта.

Ранее в СМИ появлялась информация, что интерес к колумбийскому защитнику проявляет московский «Спартак». Подчёркивалось, что красно-белые рассчитывают арендовать Куэсту за € 1 млн с возможностью выкупа игрока за € 7 млн.

Куэста перешёл в «Галатасарай» из «Генка» в феврале 2025 года. За этот период 26-летний защитник принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

