Монако — Интер М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Главная Футбол Новости

Ковтун: пока Станковичу не удаётся оправдать ожидания руководства «Спартака»

Ковтун: пока Станковичу не удаётся оправдать ожидания руководства «Спартака»
Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун поделился мнением о возможной отставке главного тренера красно-белых Деяна Станковича. После трёх туров Мир Российской Премьер-Лиги московская команда занимает 11-е место.

«Прошлый сезон был ознакомлением — Станкович хотел показать, как всё должно быть. А в этом, что логично, ждут более уверенного выступления без потерь очков. Поэтому и встал вопрос о его отставке. Когда Станковича приглашали, наверное, у руководства «Спартака» были серьёзные надежды на конкуренцию с «Зенитом», с «Краснодаром» — всеми топ-клубами. Но оправдать их пока не удаётся, отсюда и сейчас тема отставки всплыла», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

