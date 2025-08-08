Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хави поддержал тер Штегена, которого «Барселона» лишила капитанской повязки

Хави поддержал тер Штегена, которого «Барселона» лишила капитанской повязки
Комментарии

Бывший главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на публикацию вратаря сине-гранатовых Марк-Андре тер Штегена, в которой голкипер опроверг информацию, что его отказ от подписания медицинского заключения мешает регистрации новых футболистов «блауграны».

В четверг, 7 августа, каталонский клуб объявил о лишении тер Штегена капитанской повязки в связи с дисциплинарным разбирательством, начатом в его отношении.

«Всегда образцовый!» — оставил комментарий Хави.

Тер Штеген выступал за «Барселону» под руководством испанского тренера с 2021 по 2024 год. За этот период сине-гранатовые выиграли чемпионат и Суперкубок Испании.

Материалы по теме
Тер Штеген выпустил заявление по поводу своей ситуации в «Барселоне»

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android