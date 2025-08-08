Хави поддержал тер Штегена, которого «Барселона» лишила капитанской повязки

Бывший главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на публикацию вратаря сине-гранатовых Марк-Андре тер Штегена, в которой голкипер опроверг информацию, что его отказ от подписания медицинского заключения мешает регистрации новых футболистов «блауграны».

В четверг, 7 августа, каталонский клуб объявил о лишении тер Штегена капитанской повязки в связи с дисциплинарным разбирательством, начатом в его отношении.

«Всегда образцовый!» — оставил комментарий Хави.

Тер Штеген выступал за «Барселону» под руководством испанского тренера с 2021 по 2024 год. За этот период сине-гранатовые выиграли чемпионат и Суперкубок Испании.

Материалы по теме Тер Штеген выпустил заявление по поводу своей ситуации в «Барселоне»

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: