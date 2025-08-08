Переход Роши в «Аль-Джазиру» будет завершён в ближайшие дни. Игрок уже находится в команде

Переход центрального защитника Виллиана Роши из ЦСКА в «Аль-Джазиру» будет завершён в ближайшие дни.

«Не стоит беспокоиться о переходе Роши в «Аль-Джазиру», он будет полностью завершён в ближайшие дни. Виллиан уже находится в команде, хоть и пока не тренировался, а его семья также в ОАЭ. Все условия трансфера между клубами улажены», — сообщил «Чемпионату» источник, близкий к игроку.

В минувшем сезоне Роша принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

