Монако — Интер М. Прямая трансляция
21:00 Мск
Переход Роши в «Аль-Джазиру» будет завершён в ближайшие дни. Игрок уже находится в команде

Переход центрального защитника Виллиана Роши из ЦСКА в «Аль-Джазиру» будет завершён в ближайшие дни.

«Не стоит беспокоиться о переходе Роши в «Аль-Джазиру», он будет полностью завершён в ближайшие дни. Виллиан уже находится в команде, хоть и пока не тренировался, а его семья также в ОАЭ. Все условия трансфера между клубами улажены», — сообщил «Чемпионату» источник, близкий к игроку.

В минувшем сезоне Роша принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

Милан Гаич: Роша ничего не говорил о своём уходе из ЦСКА

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

