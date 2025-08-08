Скидки
Монако — Интер М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Главная Футбол Новости

Армянский агент высказался о возможном переходе Сперцяна в «Саутгемптон» из «Краснодара»

Армянский агент высказался о возможном переходе Сперцяна в «Саутгемптон» из «Краснодара»
Аудио-версия:
Армянский агент Ншан Депелян поделился мнением о потенциальном трансфере полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Саутгемптон».

«Только Эдику решать, где ему продолжать свою карьеру. Как я слышал, Сперцян хочет выступать именно в высшем дивизионе какой-либо страны. Испания это будет или Англия. Возможно, он считает, что и «Саутгемптон» из Чемпионшипа — это карьерный рост. Но это лишь моё мнение со стороны. Почему нет? Но на этот вопрос лучше всех ответит Сперцян. В «Саутгемптоне» есть и плюсы, и минусы — всё зависит от его желания играть в Чемпионшипе.

Но сейчас, скорее всего, Сперцян станет капитаном сборной Армении. И как обычный болельщик я бы хотел, чтобы он играл в любой стране, но в Премьер-лиге. Сейчас он капитан, лидер «Краснодара», — сказал Депелян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

