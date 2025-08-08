Скидки
Футбол Новости

Итан Нванери: подписание нового контракта с «Арсеналом» значит для меня всё

Итан Нванери: подписание нового контракта с «Арсеналом» значит для меня всё
Аудио-версия:
Комментарии

18-летний нападающий «Арсенала» Итан Нванери, являющийся воспитанником «канониров», прокомментировал подписание нового долгосрочного контракта с лондонским клубом.

«Подписание этого контракта значит для меня всё. Я вижу это как мой первый настоящий сезон в мужском футболе, как часть команды в раздевалке. Я так взволнован тем, что могу принести в команду, я хочу помочь нам выиграть как можно больше и принести счастье и славу в клуб. Здесь я чувствую себя как дома», — приводит слова Нванери официальный сайт клуба.

В сезоне-2024/2025 английской Премьер-лиги Итан Нванери провёл 26 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. «Арсенал» завершил сезон на втором месте. Также на счету нападающего семь игр и два гола в Лиге чемпионов. В Кубке английской лиги он провёл четыре матча и забил три мяча.

