Романо назвал шесть игроков, которые, вероятно, покинут «Челси» до конца трансферного окна

Лондонский «Челси» больше не рассчитывает на шестерых футболистов: нападающих Николаса Джексона и Рахима Стерлинга, полузащитника Кристофера Нкунку, а также защитников Акселя Дисаси, Ренату Вейгу, Бенджамина Чилуэлла. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, в клубе ожидают, что все названные игроки покинут команду до конца летнего трансферного окна, которое закрывается в Англии 1 сентября.

Ранее «Челси» объявил о переходе нападающего Армандо Брои в «Бёрнли». Романо сообщал, что лондонский клуб продал 23-летнего форварда за € 20 млн.

